Папа Римский раскритиковал западный мир

По его словам, западные страны в настоящее время не могут быть показательным примером. «Запад в целом в настоящий момент не является образцовым примером, далеко не прилежен», — заявил Папа.

Он отметил, что Запад пошел ошибочными путями. В пример он привел социальную справедливость. Франциск напомнил о том, что не самая благополучная социально-экономическая ситуация становится почвой для распространения популизма.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что человечеству необходимо научиться не усугублять вражду и «прекратить усиление противостоящих блоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

