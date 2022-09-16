Папа Римский раскритиковал западный мир

Папа Римский Франциск обрушился с критикой на Запад, сообщает ТАСС.

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По его словам, западные страны в настоящее время не могут быть показательным примером. «Запад в целом в настоящий момент не является образцовым примером, далеко не прилежен», — заявил Папа.

Он отметил, что Запад пошел ошибочными путями. В пример он привел социальную справедливость. Франциск напомнил о том, что не самая благополучная социально-экономическая ситуация становится почвой для распространения популизма.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что человечеству необходимо научиться не усугублять вражду и «прекратить усиление противостоящих блоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ЗападПапа Римский
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