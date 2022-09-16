Папа Римский раскритиковал западный мир
Папа Римский Франциск обрушился с критикой на Запад, сообщает ТАСС.
По его словам, западные страны в настоящее время не могут быть показательным примером. «Запад в целом в настоящий момент не является образцовым примером, далеко не прилежен», — заявил Папа.
Он отметил, что Запад пошел ошибочными путями. В пример он привел социальную справедливость. Франциск напомнил о том, что не самая благополучная социально-экономическая ситуация становится почвой для распространения популизма.
Ранее папа Римский Франциск заявил, что человечеству необходимо научиться не усугублять вражду и «прекратить усиление противостоящих блоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+56 126 / сут.
Умерли
386 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+49 752 / сут.
- Шольц пообещал поддерживать Киев «сколько потребуется»
- Папа Римский раскритиковал западный мир
- НАТО: произошло истощение запасов вооружений из-за Украины
- В США назвали неизбежным возвращение россиян в большой спорт
- Кадыров сообщил о создании подразделения ОМОН «Ахмат-1»
- Небензя: Российские удобрения застряли в портах Европы
- В Госдуме прокомментировали инициативу Кадырова по добровольцам
- Новак: «Сила Сибири — 2» может стать заменой «Северного потока — 2»
- Захарова назвала безнравственным отсутствие приглашения на похороны Елизаветы II
- НАТО предостерегли от реального военного конфликта с Москвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru