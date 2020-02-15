Президент Литвы похвалил США за помощь в сдерживании «российской угрозы»

Гитанас Науседа считает, что Литва без помощи Соединенных Штатов и Североатлантического альянса не смогла бы эффективно сдерживать «российскую угрозу», дополняет Газета.ru

Также литовский лидер одобрил совместные учения сил НАТО на территории страны и Вооруженных сил Литвы в контексте противостояния России.

Ранее литовский политолог Анатолий Иванов заявил в эфире НСН, что антироссийская риторика уже давно стала краеугольным камнем внешней политики Литвы. Он отметил тщетность попыток Вильнюса протащить в Европарламент инициативу об обязательном выезде граждан страны в Крым через Украину.