Президент Литвы похвалил США за помощь в сдерживании «российской угрозы»
Дислокация войск США в Балканском регионе позволяет сдерживать «российскую угрозу». Так считает президент Литвы Гитанас Науседа. Заявление пресс-службы президентского дворца разместил «Sputnik.Литва».
Гитанас Науседа считает, что Литва без помощи Соединенных Штатов и Североатлантического альянса не смогла бы эффективно сдерживать «российскую угрозу», дополняет Газета.ru
Также литовский лидер одобрил совместные учения сил НАТО на территории страны и Вооруженных сил Литвы в контексте противостояния России.
Ранее литовский политолог Анатолий Иванов заявил в эфире НСН, что антироссийская риторика уже давно стала краеугольным камнем внешней политики Литвы. Он отметил тщетность попыток Вильнюса протащить в Европарламент инициативу об обязательном выезде граждан страны в Крым через Украину.
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