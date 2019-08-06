Политолог: Литву «прокатят» в Европе с её русофобией
Литовской политолог заявил в эфире НСН, что тема Украины уже не играет главную роль в Европейском парламенте.
МИД Литвы намерен добиваться непризнания Евросоюзом российских паспортов, выданных жителям Донбасса. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в настоящее время литовские дипломаты готовят «координационный ответ» на уровне ЕС на нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины Россией. При этом в Вильнюсе пригрозили в случае чего принять положение о непризнании российских паспортов жителей Донбасса в одностороннем порядке.
Литовский политолог Анатолий Иванов заявил в эфире НСН, что антироссийская риторика уже давно стала краеугольным камнем внешней политики Литвы.
«Литва как государство не признает вхождение Крыма в состав России и осуждает "вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины". Имеется ввиду этот внутриукраинский конфликт на востоке страны. Это краеугольный камень и на законодательном уровне решено. МИД официально предупреждает граждан Литвы, что если они хотят поехать в Крым, то должны въезжать через Украину», - заявил он.
Собеседник НСН отметил, что сомневается как в том, что жители ДНР и ЛНР стремятся попасть в Литву, так и в том, что Вильнюсу удастся протащить свою инициативу через европейский парламент.
«Не думаю, что в сегодняшних условиях это получится сделать. Как мы уже много раз отмечали, украинский вопрос отходит на второй, а то и третий план, на подогреве его держат реваншисты только. Сам же Вильнюс выступает таким локомотивом антироссийских санкций, мотивом для которых может быть что-то происходящее на Украине. Здесь внутри, в Литве, из общественного дискурса Украина выпала. Во-первых, все ждут, что скажет по этому вопросу новый президент. Во-вторых, и на Украине новый президент, от которого ждут каких-то перемен», - добавил политолог.
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН назвал безосновательными угрозы украинских властей, которые пригрозили препятствовать раздаче российских паспортов жителям Донбасса.
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