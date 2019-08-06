Политолог: Литву «прокатят» в Европе с её русофобией

МИД Литвы намерен добиваться непризнания Евросоюзом российских паспортов, выданных жителям Донбасса. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в настоящее время литовские дипломаты готовят «координационный ответ» на уровне ЕС на нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины Россией. При этом в Вильнюсе пригрозили в случае чего принять положение о непризнании российских паспортов жителей Донбасса в одностороннем порядке.

Литовский политолог Анатолий Иванов заявил в эфире НСН, что антироссийская риторика уже давно стала краеугольным камнем внешней политики Литвы.

«Литва как государство не признает вхождение Крыма в состав России и осуждает "вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины". Имеется ввиду этот внутриукраинский конфликт на востоке страны. Это краеугольный камень и на законодательном уровне решено. МИД официально предупреждает граждан Литвы, что если они хотят поехать в Крым, то должны въезжать через Украину», - заявил он.