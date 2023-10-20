Президент Латвии пригрозил закрыть для российских кораблей Балтийское море

От результатов расследования повреждения газопровода между Эстонией и Финляндией будет зависеть закроют ли доступ российским кораблям в Балтийское море. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает ТАСС.

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«Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны — ну, маловероятно, что другой страны», — предположил латвийский президент.

Вместе с тем, он признал, что пока таких обсуждений в Евросоюзе и НАТО не ведется, пока нет окончательных результатов расследования.

Ринкевичс предложил на время расследования усилить патрулирование в водах Балтики кораблями стран Североатлантического альянса.

Ранее инцидент с газопроводом Balticconnector в Эстонии назвали атакой на НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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