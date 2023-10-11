«Мизер и напряженность»: Названа выгода от подрыва газопровода Balticconnector
Финляндии после ЧП на газопроводе придется купить больше газа на рынке СПГ зимой, намекнул в эфире НСН Алексей Гривач.
Подрыв газопровода Balticconnector выгоден тем, кто хочет усилить напряженность между Россией и Евросоюзом, заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью НСН.
Накануне сообщалось, что норвежские сейсмологи зафиксировали вероятный взрыв вдоль берега Финляндии в Балтийском море в ночь на 8 октября, когда в газопроводе Balticconnector, который соединяет газовые системы Финляндии и Эстонии, упало давление. При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что вероятная утечка на Balticconnector произошла в результате «деятельности извне». Алексей Гривач отметил, что практическое значение газопровода минимально.
«Подрыв выгоден тем, кто хочет усилить напряженность между Россией и Европой. Очевидно, что эту историю попробуют навесить на нас. Газопровод никому особо не мешал. Впрочем, как и не помогал. Его практическое значение минимально (подстраховка Финляндии в зимний период за счет ресурсов в латвийском ПХГ) и сам проект был скорее символическим - соединение систем Финляндии и Прибалтики, и далее с Польшей. А также освоением средств ЕС. Но вообще те, кто санкционировал и осуществил подрыв «Северных потоков» год назад, открыли ящик Пандоры. Девальвировали само понятие безопасности критической энергетической инфраструктуры», - сказал Гривач.
Он отметил, что подрыв газопровода никак не повлияет на «Газпром». Однако, указал он, это может увеличить доходы всех поставщиков газа, потому что цены возрастут.
«На «Газпром» ситуация никак не влияет. Он не поставляет газ в регион. Разве что косвенно это может увеличить доходы всех поставщиков газа, так как цены подрастут. Тем же финнам придется больше газа купить на рынке СПГ этой зимой», - добавил собеседник НСН.
В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью НСН также заявил, что подрыв Balticconnector никак не скажется на «Газпроме». Он напомнил, что РФ поставляет в Европу лишь «мизер» газа.
«В мире масса всевозможных сил, которые добиваются дестабилизации экономической и политической ситуации, работают над дестабилизацией финансовых рынков… Есть много террористических сил разной направленности. При этом ситуация никак не влияет на «Газпром». Это внутренний европейский газопровод. Оттого, что по нему будет больше газа или меньше, мы больше или меньше газа не подадим… У нас отсутствуют напрочь «Северные потоки», которые как раз и позволяли поставлять газ в Европу в большом объеме, сейчас это мизер», - сказал Пикин.
Днем 8 октября финский Gasgrid сообщил о падении давления в газопроводе Balticconnector в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Как заявлял гендиректор финского оператора Gasgrid Янне Гренлунд, работа газопровода может быть восстановлена через несколько месяцев, – самым ранним сроком он назвал позднюю зиму, передает «Радиоточка НСН».
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