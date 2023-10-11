«Мизер и напряженность»: Названа выгода от подрыва газопровода Balticconnector

Накануне сообщалось, что норвежские сейсмологи зафиксировали вероятный взрыв вдоль берега Финляндии в Балтийском море в ночь на 8 октября, когда в газопроводе Balticconnector, который соединяет газовые системы Финляндии и Эстонии, упало давление. При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что вероятная утечка на Balticconnector произошла в результате «деятельности извне». Алексей Гривач отметил, что практическое значение газопровода минимально.

«Подрыв выгоден тем, кто хочет усилить напряженность между Россией и Европой. Очевидно, что эту историю попробуют навесить на нас. Газопровод никому особо не мешал. Впрочем, как и не помогал. Его практическое значение минимально (подстраховка Финляндии в зимний период за счет ресурсов в латвийском ПХГ) и сам проект был скорее символическим - соединение систем Финляндии и Прибалтики, и далее с Польшей. А также освоением средств ЕС. Но вообще те, кто санкционировал и осуществил подрыв «Северных потоков» год назад, открыли ящик Пандоры. Девальвировали само понятие безопасности критической энергетической инфраструктуры», - сказал Гривач.

Он отметил, что подрыв газопровода никак не повлияет на «Газпром». Однако, указал он, это может увеличить доходы всех поставщиков газа, потому что цены возрастут.

«На «Газпром» ситуация никак не влияет. Он не поставляет газ в регион. Разве что косвенно это может увеличить доходы всех поставщиков газа, так как цены подрастут. Тем же финнам придется больше газа купить на рынке СПГ этой зимой», - добавил собеседник НСН.

В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью НСН также заявил, что подрыв Balticconnector никак не скажется на «Газпроме». Он напомнил, что РФ поставляет в Европу лишь «мизер» газа.