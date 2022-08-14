Президент Латвии предложил лишать ВНЖ поддерживающих Россию

Левитс считает, что иностранцы с пророссийской позицией обязаны покинуть страну.

«Торговля прошлых правительств видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ россиянам, за которой скрывались корыстные интересы «политических бизнесменов», создали риски для безопасности страны и способствовали «двуязычию» [на территории Латвии]», — цитирует Газета.ru латвийского президента.

По его словам, РФ якобы всегда являлась для своих соседей угрозой. По мнению Левитса, события, которые сейчас происходят на Украине, уже «были в Латвии».

«Латвии вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленниками следует выдвинуть требование на европейском уровне о том, чтобы прекратить выдачу туристических виз гражданам России», — заявил президент Латвии.

В понедельник, 8 августа, The Washington Post опубликовала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он призвал страны Запада запретить всем россиянам въезд на свою территорию и выслать в Россию тех, кто уже уехал. Эту идею поддержали премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер Финляндии Санна Марин, глава МИД Чехии Ян Липавски и Сейм Латвии, объявивший Россию государством, поддерживающим терроризм.

