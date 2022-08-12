Латвийский режиссер Херманис призвал не пускать россиян в Европу

Обладатель российской театральной премии «Золотая маска» латвийский режиссер Алвис Херманис заявил, что гражданам России нельзя больше выдавать туристические визы для посещения европейских стран. Об этом он написал в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

«Гражданам России больше нельзя ни при каких обстоятельствах выдавать визы. Прошло уже полгода. Те, кому грозила опасность, уехали и находятся на свободе», - подчеркнул Херманис.