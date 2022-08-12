Латвийский режиссер Херманис призвал не пускать россиян в Европу

Обладатель российской театральной премии «Золотая маска» латвийский режиссер Алвис Херманис заявил, что гражданам России нельзя больше выдавать туристические визы для посещения европейских стран. Об этом он написал в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

«Гражданам России больше нельзя ни при каких обстоятельствах выдавать визы. Прошло уже полгода. Те, кому грозила опасность, уехали и находятся на свободе», - подчеркнул Херманис.

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По его словам, россияне постоянно оказываются замешаны в различных скандалах, наподобие тому, который был недавно в Финляндии. Режиссер напомнил про инцидент связанный с попыткой ввоза в Россию через финскую границу санкционных товаров.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН поддержал запрет на въезд в Россию артистов-русофобов.

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ФОТО: РИА Новости
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