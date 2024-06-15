Президент Колумбии отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии
Президент Колумбии Густаво Петро отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом он написал в своих соцсетях.
По его мнению, на этой встрече невозможно обсудить пути решения конфликта между Москвой и Киевом.
Ранее в Евросоюзе заявили, что количество стран, намеренных принять участие в швейцарской конференции по Украине, сократилось с 93 до 78, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что конференция по Украине, которая пройдёт в Швейцарии 15-16 июня, не имеет ничего общего с миром.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru