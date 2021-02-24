Президент Киргизии вылетел в Москву с первым официальным визитом
Президент Киргизии Садыр Жапаров отправился в свой первый официальный визит на посту президента. Он вылетел в Москву, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Об этом сообщает пресс-служба киргизского лидера.
Ранее сообщалось, что главной темой переговоров станут вопросы «укрепления многостороннего сотрудничества с Россией». Визит запланирован на 24-25 февраля, передает RT.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН ранее рассказал, что стоит учитывать новому президенту Киргизии.
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