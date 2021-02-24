Президент Киргизии вылетел в Москву с первым официальным визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправился в свой первый официальный визит на посту президента. Он вылетел в Москву, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.