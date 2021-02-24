Президент Киргизии вылетел в Москву с первым официальным визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправился в свой первый официальный визит на посту президента. Он вылетел в Москву, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Президент Киргизии назвал имя посла в России

Об этом сообщает пресс-служба киргизского лидера.

Ранее сообщалось, что главной темой переговоров станут вопросы «укрепления многостороннего сотрудничества с Россией». Визит запланирован на 24-25 февраля, передает RT.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН ранее рассказал, что стоит учитывать новому президенту Киргизии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Киргизия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры