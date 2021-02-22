Президент Киргизии назвал имя посла в России

Гульнара-Клара Самат станет послом Киргизии в России. Об этом сообщил президент республики Садыр Жапаров, пишет RT.

Ранее стало известно, что встреча президента РФ Владимира Путина с Жапаровым назначена на 24 февраля в Москве.

Жапаров вступил в должность 28 января. Ранее он занимал пост премьер-министра и победил на досрочных выборах с результатом 79,23%.





