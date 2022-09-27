Президент Казахстана заявил, что один человек не должен оставаться в должности главы государства слишком долго

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что один человек не должен оставаться в должности главы государства слишком долго. Об этом он заявил на встрече с общественностью в Туркестанской области, передает Sputnik.

Комментируя поправки в конституцию, которые предполагают, что на пост президента можно будет избираться только на один семилетний срок, Токаев назвал это «смелым шагом к демократии» и очень важной реформой.

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По мнению президента Казахстана, это «необходимо во имя светлого будущего народа». Он считает, что нужно открыть дорогу честным и талантливым политикам. Токаев отметил, что все политические реформы помогут реализовать принцип «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство».

Касым-Жомарт Токаев утвердил внесение поправок в конституцию 17 сентября. Он предложил провести выборы президента осенью 2022 года. Они состоятся 20 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонституцияКазахстан
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