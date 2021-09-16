Президент Казахстана Токаев: в Афганистане может начаться гражданская война

"По нашим наблюдениям, обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной", - передает слова Токаева РИА Новости.

10 сентября повстанцы Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана в провинции Панджшер отбили у запрещенного в РФ движения "Талибан" три района.

В настоящий момент страна находится под контролем временного правительства Афганистана, его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который был главой МИД во время первого правления "Талибана".

