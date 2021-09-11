СМИ: сопротивление вернуло контроль над тремя районами в Панджшере
Отряды Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана в провинции Панджшер отбили у запрещенного в РФ движения "Талибан" три района. Об этом сообщает газета Afghanistan Times.
По имеющимся данным, силы ополчения вернули себе районы Дара, Абшар и Парьян в северной и северо-восточной частях провинции. Стороны вели ожесточенные бои, силы ФНС, по данным издания, уничтожили десятки боевиков.
Талибы неоднократно заявляли, что взяли под свой контроль всю территорию страны и прекратили военные действия.
ТАСС со ссылкой на собственный источник в Панджшере передает, что интенсивные бои в провинции продолжаются. При этом большинство жителей провинции покинули свои дома и находятся высоко в горах.
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