СМИ: сопротивление вернуло контроль над тремя районами в Панджшере

Отряды Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана в провинции Панджшер отбили у запрещенного в РФ движения "Талибан" три района. Об этом сообщает газета Afghanistan Times.

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По имеющимся данным, силы ополчения вернули себе районы Дара, Абшар и Парьян в северной и северо-восточной частях провинции. Стороны вели ожесточенные бои, силы ФНС, по данным издания, уничтожили десятки боевиков.

Талибы неоднократно заявляли, что взяли под свой контроль всю территорию страны и прекратили военные действия.

ТАСС со ссылкой на собственный источник в Панджшере передает, что интенсивные бои в провинции продолжаются. При этом большинство жителей провинции покинули свои дома и находятся высоко в горах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БоевикиТалибанАфганистан
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