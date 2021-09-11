СМИ: сопротивление вернуло контроль над тремя районами в Панджшере

По имеющимся данным, силы ополчения вернули себе районы Дара, Абшар и Парьян в северной и северо-восточной частях провинции. Стороны вели ожесточенные бои, силы ФНС, по данным издания, уничтожили десятки боевиков.

Талибы неоднократно заявляли, что взяли под свой контроль всю территорию страны и прекратили военные действия.

ТАСС со ссылкой на собственный источник в Панджшере передает, что интенсивные бои в провинции продолжаются. При этом большинство жителей провинции покинули свои дома и находятся высоко в горах.