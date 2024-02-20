Президент Казахстана Токаев приедет в Россию с рабочим визитом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Россию. Об этом в своём Telegram-канале сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
В сообщении говорится, что Токаев примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани.
«Ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств», - добавили в пресс-службе.
Ранее посол Зимбабве в Москве Амброуз Мутинири заявил, что в Россию на открытие международного турнира «Игры Будущего» прибудет первый вице-президент африканской страны Константино Чивенга, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Аэропорт Киева может возобновить работу в марте
- Президент Казахстана Токаев приедет в Россию с рабочим визитом
- Даниил Медведев примет участие в турнире ATP-500 в Дубае
- СМИ: ЕК может установить оборудование для защиты штаб-квартиры от БПЛА
- Костюшкин заявил, что Киркоров украл у него сценический образ
- Соцсеть Х восстановила аккаунт жены Навального
- Ученые из Австралии обнаружили самую быстрорастущую черную дыру
- В Эстонии нашли «российский след» в повреждении автомобиля главы МВД республики
- СМИ: ЦАХАЛ конфисковал 250 млн долларов из банка в секторе Газа
- В отношении воспитателей детского приюта в Мурманской области завели дело о насилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru