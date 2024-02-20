Президент Казахстана Токаев приедет в Россию с рабочим визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Россию. Об этом в своём Telegram-канале сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

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В сообщении говорится, что Токаев примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани.

«Ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств», - добавили в пресс-службе.

Ранее посол Зимбабве в Москве Амброуз Мутинири заявил, что в Россию на открытие международного турнира «Игры Будущего» прибудет первый вице-президент африканской страны Константино Чивенга, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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