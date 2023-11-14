Егор Крид стал амбассадором фиджитал-турнира «Игры будущего»
Рэпер Егор Крид стал амбассадором турнира «Игры будущего» - фиджитал-соревнований, совмещающих в себе классический и киберспорт, сообщает РИА Новости.
На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ он заявил, что международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам помогут российской молодежи и представителям других стран проявить себя.
«Круто, что киберспорт и спорт вместе. Будем продвигать событие как сможем», — подчеркнул исполнитель, добавив, что до турнира, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, осталось сто дней.
Ранее Савеловский суд Москвы взыскал с Telegram-канала Mash 350 тысяч рублей по иску певца Егора Крида из-за поста о его причастности к неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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