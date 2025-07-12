В США зафиксировали смерть пациента от легочной чумы
Смерть пациента от легочной чумы зарегистрирована в штате Аризона в США. Об этом сообщила в соцсети служба здравоохранения округа Коконино.
Отмечается, что накануне представители ведомства получили соответствующие результаты анализов.
«Житель округа умер от легочной чумы - тяжелой инфекции легких, вызываемой бактерией Yersinia pestis (чумная палочка. - НСН)», - подчеркнула служба.
Это первый с 2007 года случай смерти человека от этой болезни в округе. Данных о личности пациента не приводится.
Легочная чума - наиболее тяжелая и наименее распространенная форма заболевания. Болезнь сопровождается поражением дыхательных органов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США зафиксировали смерть пациента от легочной чумы
- Михалков назвал фильмы, подходящие для обмена между Россией и США
- В ООН проведут конференцию по Палестине 28-30 июля
- Москалькова: Украинские пленные просили книги, крестики и Библии
- Экс-аналитик ЦРУ заявил, что у Трампа начались возрастные изменения психики
- Россияне не обращались в консульство в связи с наводнением в Техасе
- Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности России»
- Марочко: Армия РФ почти полностью контролирует Часов Яр
- СМИ: Нетаньяху затягивал конфликт в Газе ради сохранения власти
- В ФРГ заявили, что ВСУ получат дальнобойные системы к концу июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru