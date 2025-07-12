В США зафиксировали смерть пациента от легочной чумы

Смерть пациента от легочной чумы зарегистрирована в штате Аризона в США. Об этом сообщила в соцсети служба здравоохранения округа Коконино.

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Отмечается, что накануне представители ведомства получили соответствующие результаты анализов.

«Житель округа умер от легочной чумы - тяжелой инфекции легких, вызываемой бактерией Yersinia pestis (чумная палочка. - НСН)», - подчеркнула служба.

Это первый с 2007 года случай смерти человека от этой болезни в округе. Данных о личности пациента не приводится.

Легочная чума - наиболее тяжелая и наименее распространенная форма заболевания. Болезнь сопровождается поражением дыхательных органов.

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ФОТО: РИА Новости
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