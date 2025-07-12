Михалков назвал фильмы, подходящие для обмена между Россией и США
Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков перечислил фильмы, которые подойдут для обмена между Россией и США. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом возможность обмена кинолентами, продвигающими традиционные ценности.
Михалков выбрал три американских фильма: «Пять несложных музыкальных фраз» 1970-го и «Пролетая над гнездом кукушки» 1975 года с актером Джеком Николсоном, а также картину 1973 года «Бумажная луна».
Говоря о современных российских фильмах, режиссер остановился на проектах «Студии Тритэ Никиты Михалкова». При этом кинематографист подчеркнул, что не рекламирует предприятие, но картины его студии могут быть понятны в любой стране.
«И для любого зрителя они будут отстаивать наши ценности. Хоть "Движение вверх", хоть "Легенда №17", "Экипаж", "Огонь", "Бременские музыканты", "Чемпион мира" или "Кракен"», - указал Михалков.
Режиссер добавил, что умышленно не назвал ни одного своего фильма.
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