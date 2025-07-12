В ООН проведут конференцию по Палестине 28-30 июля
12 июля 202506:34
ООН проведет конференцию по урегулированию на Ближнем Востоке и перспективах признания Палестины в конце июля. Об этом заявила РИА Новости представитель председателя 79-й сессии Генассамблеи организации Шэрон Берч.
По ее словам, конференция пройдет 28-30 июля в Нью-Йорке.
Ранее мероприятие планировали провести 17-21 июня с сопредседательством Саудовской Аравии и Франции. Однако на фоне эскалации в регионе, в том числе ударов Израиля по Ирану ее отложили.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru