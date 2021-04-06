Президент Казахстана привился вакциной «Спутник V»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Сейчас его самочувствие хорошее, никаких побочных эффектов нет, написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Вакцина «Спутник V» была произведена карагандинским фармацевтическим заводом. Президент Казахстана убежден, что вакцинация позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности и призвал привиться всех казахов.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН призвал россиян прививаться всей семьей.
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