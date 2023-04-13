Песков: Сроки визита Путина в Китай не определены

Возможные сроки визита президента России Владимира Путина в Китай пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Представитель Кремля указал, что сейчас «нет понимания» относительно дат возможной поездки президента, отмечает РЕН ТВ.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Москву пригласил Путина посетить Китай в этом году, напоминает RT.

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Фото: kremlin.ru
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