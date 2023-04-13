Песков: Сроки визита Путина в Китай не определены
13 апреля 202307:59
Возможные сроки визита президента России Владимира Путина в Китай пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- Песков: Сроки визита Путина в Китай не определены
- СМИ сообщили, что США не ожидают мирных переговоров России и Украины в 2023 году
- Источник: 80 процентов украинских пленных готовы рассказать о своих преступлениях
- В Госдуме предложили давать отличникам 100 баллов по ЕГЭ
- Товарооборот России и Китая в первом квартале вырос на 38,7 процента
- СМИ: Потери ВСУ могут превышать 130 тысяч человек
- Антонов: США до сих пор не согласовали прибытие спецборта Лаврова
- Российские Су-25 уничтожили украинские штурмовые группы на Краснолиманском направлении
- Замглавы МИД Грушко: риски столкновения с НАТО растут
- Эрдоган заявил о переселении жителей Стамбула в будущем
12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru