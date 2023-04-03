Президент Казахстана назначил нового главу МИД республики
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил экс-руководителя администрации главы республики Мурата Нуртлеу новым главой МИД страны. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Отмечается, что Токаев подписал соответствующий указ.
«Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан», — указано в документе.
На минувшей неделе правительство страны сложило полномочия после избрания нового состава мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, напоминает телеканал «360». При этом кабмин должен исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- Подозреваемую в убийстве военкора Татарского объявили в розыск
- «Вместе на Варшаву поедем»: Пригожин рассказал о встрече с Зеленским в Артемовске
- В Госдуму внесут законопроект о наказании за русофобию
- Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля
- Украинский генерал заявил о неспособности НАТО произвести достаточно боеприпасов для ВСУ
- Президент Казахстана назначил нового главу МИД республики
- Южная Корея, США и Япония проведут совместные учения ВМС
- СМИ: Костомаров в стабильном состоянии, но остается в реанимации
- Профессор Галеотти: Киеву нужно опасаться скрытого потенциала России
- «НАШЕ Радио» объявляет Всероссийский конкурс «НАШЕСТВИЕ: МОЛОДЫЕ ВЕТРА»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru