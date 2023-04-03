Президент Казахстана назначил нового главу МИД республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил экс-руководителя администрации главы республики Мурата Нуртлеу новым главой МИД страны. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

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Отмечается, что Токаев подписал соответствующий указ.

«Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан», — указано в документе.

На минувшей неделе правительство страны сложило полномочия после избрания нового состава мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, напоминает телеканал «360». При этом кабмин должен исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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