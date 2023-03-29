«Придут камикадзе»: В Казахстане предрекли непростые времена для республики

Отставка правительства после парламентских выборов — штатная ситуация, предусмотренная конституцией Казахстана. Об этом НСН заявил бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов.

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Ранее правительство Казахстана ушло в отставку в соответствии с новой Конституцией. Соответствующий указ подписал президент Республики Касым-Жомарт Токаев. Отмечается, что после избрания нижней палаты парламента правительство продолжит исполнять свои обязанности лишь до утверждения нового состава кабмина. Косанов назвал это рядовой конституционной ситуацией.

«Согласно Конституции, после парламентских выборов правительство подает в отставку. Что же касается нового состава, сегодня президент на заседании парламента заявил, что кандидатуру премьера будет выдвигать правящая партия, победившая на выборах. Это партия “Аманат”», — сказал Косанов.

По словам собеседника НСН, это позволяет не только развить статусы партий и укрепить их влияние в обществе, но и дает возможность президенту равноудалиться от правительства и от политических партий.

«Обществу хотелось бы, чтобы правительство было самостоятельным. Сейчас наше правительство — это фактически социально-экономический отдел администрации президента. Премьер всегда воспринимался как несамостоятельная фигура. Правительство должно принимать самостоятельные, ответственные решения, отвечать за выполнение конкретной программы. В случае ее выполнения оно должно продолжать работу, в случае невыполнения — уходить в отставку», — добавил политик.

В заключение экс-кандидат в президенты Казахстана заявил, что республику ожидают сложные времена.

«Президент заявил о том, что нужно повышать тарифы и цены, и назвал это естественным процессом. При этом доходы населения не растут. Это может стать триггером для новых социальных потрясений. Новое правительство, которое в ближайшее время утвердит парламент, должно быть как камикадзе. Оно обречено принимать очень непопулярные, тяжелые решения», — подытожил он.

Ранее Токаев заявил, что прошедшие в Казахстане парламентские и местные выборы стали достойным продолжением масштабных политических перемен в государстве.

