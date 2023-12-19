Президент Израиля заявил о готовности к прекращению огня в секторе Газа

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что еврейское государство готово снова прекратить огонь ради гуманитарной паузы в секторе Газа, сообщает ТАСС.

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На встрече с иностранными послами он подчеркнул, что главаная цель возможного перемирия - освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников.

«Я могу подтвердить... Израиль готов к ещё одной гуманитарной паузе... чтобы обеспечить освобождение заложников», — сказал Герцог.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти США не имеют намерения диктовать условия прекращения военной операции Израиля против ХАМАС, сообщает RT.

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Фото: knesset.gov.il
ТЕГИ:ПеремириеСектор ГазаЗаложникиХамасИзраиль

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