Президент Израиля заявил о готовности к прекращению огня в секторе Газа
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что еврейское государство готово снова прекратить огонь ради гуманитарной паузы в секторе Газа, сообщает ТАСС.
На встрече с иностранными послами он подчеркнул, что главаная цель возможного перемирия - освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников.
«Я могу подтвердить... Израиль готов к ещё одной гуманитарной паузе... чтобы обеспечить освобождение заложников», — сказал Герцог.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти США не имеют намерения диктовать условия прекращения военной операции Израиля против ХАМАС, сообщает RT.
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