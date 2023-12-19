Минздрав Газы: Число погибших при ударах Израиля достигло 19 667

Число погибших из-за израильских ударов жителей Газы увеличилось до 19 667. Об этом сообщил представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кудра.

Нетаньяху заявил, что Израиль демилитаризует сектор Газа и возьмет под контроль

Он отметил, что с 7 октября число раненных увеличилось до 52 586 человек.

Ранее, 13 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников. За документ, предложенный Египтом и Мавританией, проголосовали 153 страны, 10 высказались против, 23 воздержались, передает «Радиоточка НСН».

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