Президент Ирана пригласил короля Саудовской Аравии в Тегеран
Президент Ирана Эбрахим Раиси пригласил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Тегеран. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя иранского МИД Насера Канани Чафи.
Раиси направил саудовскому монарху письменное приглашение.
«Президент получил приглашение от короля Саудовской Аравии [посетить Эр-Рияд]», — указал представитель МИД.
Ранее Иран и Саудовская Аравия восстановили дипломатические отношения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Главы МИД двух стран провели первую официальную встречу при посредничестве Китая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru