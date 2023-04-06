Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую официальную встречу

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян провели первую официальную встречу на таком уровне в Пекине, сообщает Центральное телевидении Китая.

Перед поездкой в Пекин министры иностранных дел двух стран несколько раз разговаривали по телефону, чтобы обсудить шаги, которые страны намерены предпринять для возобновления отношений.

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10 марта по итогам переговоров в Пекине делегации Саудовской Аравии и Ирана при посредничестве КНР подписали соглашение о возобновлении дипломатических отношений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Возобновление дипломатических отношений Саудовской Аравии и Ирана стало «ошеломляющим поражением» для США. Об этом пишет American Thinker. Издание отмечает, что «заклятые враги» Тегеран и Эр-Рияд возобновили дипотношения при посредничестве Китая. Этот факт якобы угрожает основам влияния Вашингтона на Ближнем Востоке и в мире.

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ФОТО: РИА Новости
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