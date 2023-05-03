Президент Ирана прибыл в Сирию впервые с 2011 года
Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с официальным визитом в Сирию. Об этом сообщает РИА Новости.
Поездка политика в республику стала первой с момента начала конфликта в Сирии в 2011 году. В Дамаске иранского президента встретил министр экономики Сирии Мухаммед Самер аль-Халиль, пишет RT.
По данным газеты Al-Watan, визит Раиси продлится два дня. Президент Ирана проведет переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом, лидеры двух государств обсудят укрепление стратегического сотрудничества. Также ожидается подписание ряда соглашений и меморандумов о взаимопонимании в сфере экономики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru