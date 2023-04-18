Глава МИД Саудовской Аравии впервые с 2011 года посетит Сирию

Ожидается, что самолет с бен Фарханом приземлится в Дамаске в 14:30, после чего дипломат отправится в президентский дворец для встречи с Башаром Асадом.

Источник также допустил встречу саудовского министра также с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

