Президент Ирана предрек распад НАТО
Нынешняя линия поведения НАТО может привести к распаду альянса, считает президент Ирана Ибрахим Раиси.
Как отметил президент Ирана, Североатлантический альянс вторгается в пространства других стран и действует обманом. По мнению главы государства, такая политика в результате приведет к распаду организации.
В четверг Раиси, который находится с визитом в России, выступает на пленарном заседании Госдумы. Днем ранее иранский президент встретился с российским лидером Владимиром Путиным.
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