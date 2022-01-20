Президент Ирана предрек распад НАТО

Нынешняя линия поведения НАТО может привести к распаду альянса, считает президент Ирана Ибрахим Раиси.

Лавров встретится с главой МИД Ирана

Как отметил президент Ирана, Североатлантический альянс вторгается в пространства других стран и действует обманом. По мнению главы государства, такая политика в результате приведет к распаду организации.

В четверг Раиси, который находится с визитом в России, выступает на пленарном заседании Госдумы. Днем ранее иранский президент встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаИранНАТО
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