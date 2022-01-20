Лавров встретится с главой МИД Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг проведет переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Глава иранского МИД находится в Москве в рамках первого визита в РФ президента Ирана Эбрахима Раиси.
Отмечается, что в ходе встречи Лавров и Абдоллахиян обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе аспекты взаимодействия в области экономики «с акцентом на ход реализации ключевых двусторонних проектов». Также главы МИД планируют обменяться мнениями по ряду актуальных международных вопросов.
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