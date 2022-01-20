Лавров встретится с главой МИД Ирана

Глава иранского МИД находится в Москве в рамках первого визита в РФ президента Ирана Эбрахима Раиси.

Отмечается, что в ходе встречи Лавров и Абдоллахиян обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе аспекты взаимодействия в области экономики «с акцентом на ход реализации ключевых двусторонних проектов». Также главы МИД планируют обменяться мнениями по ряду актуальных международных вопросов.

