Лавров встретится с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг проведет переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Путин заявил о росте экономического сотрудничества РФ и Ирана в пандемию

Глава иранского МИД находится в Москве в рамках первого визита в РФ президента Ирана Эбрахима Раиси.

Отмечается, что в ходе встречи Лавров и Абдоллахиян обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе аспекты взаимодействия в области экономики «с акцентом на ход реализации ключевых двусторонних проектов». Также главы МИД планируют обменяться мнениями по ряду актуальных международных вопросов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыИранМИДСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры