Президент Ирана признал Пентагон террористической организацией

13 января 202017:13

Президент Ирана Хасан Рухани поддержал внесенный парламентом законопроект о признании Пентагона террористической организацией.

В этой связи Рухани дал поручение соответствующим организациям «исполнить данную резолюцию», передает RT.

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Ранее иранский парламент внес в список террористов всех сотрудников Минобороны США, а также связанных с ним организаций и командиров, которые имеют отношение к ликвидации в Багдаде генерала Касема Сулеймани.

Глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции был уничтожен американским беспилотником в столице Ирака в ночь на 3 января.

В ответ Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке, однако перед этим Тегеран предупредил, какие именно цели будут атакованы. В Вашингтоне позднее заявили, что никто из американцев в результате обстрела не погиб.

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ФОТО: kremlin.ru
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