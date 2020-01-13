Президент Ирана признал Пентагон террористической организацией

Ранее иранский парламент внес в список террористов всех сотрудников Минобороны США, а также связанных с ним организаций и командиров, которые имеют отношение к ликвидации в Багдаде генерала Касема Сулеймани.

Глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции был уничтожен американским беспилотником в столице Ирака в ночь на 3 января.

В ответ Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке, однако перед этим Тегеран предупредил, какие именно цели будут атакованы. В Вашингтоне позднее заявили, что никто из американцев в результате обстрела не погиб.

