Президент Ирана признал Пентагон террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани поддержал внесенный парламентом законопроект о признании Пентагона террористической организацией.
В этой связи Рухани дал поручение соответствующим организациям «исполнить данную резолюцию», передает RT.
Ранее иранский парламент внес в список террористов всех сотрудников Минобороны США, а также связанных с ним организаций и командиров, которые имеют отношение к ликвидации в Багдаде генерала Касема Сулеймани.
Глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции был уничтожен американским беспилотником в столице Ирака в ночь на 3 января.
В ответ Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке, однако перед этим Тегеран предупредил, какие именно цели будут атакованы. В Вашингтоне позднее заявили, что никто из американцев в результате обстрела не погиб.
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