Президент Ирана отреагировал на заявление Байдена «освободить» Иран
Президент Ирана Ибрагим Раиси холодно отреагировал на американского лидера «освободить» Иран. Глава Ирана напомнил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад.
«Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен», — цитирует его речь перед сторонниками исламской революции РИА Новости.
Исламская революция произошла в Иране 11 февраля 1979 года. А весной того же года состоялся референдум, в результате которого власть была передана духовенству. Государство возглавил имам Хомейни.
Ранее Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вскоре «освободят Иран». Об этом глава государства рассказал, выступая в Калифорнии на мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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