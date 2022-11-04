Президент Ирана отреагировал на заявление Байдена «освободить» Иран

Президент Ирана Ибрагим Раиси холодно отреагировал на американского лидера «освободить» Иран. Глава Ирана напомнил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад.

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«Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен», — цитирует его речь перед сторонниками исламской революции РИА Новости.

Исламская революция произошла в Иране 11 февраля 1979 года. А весной того же года состоялся референдум, в результате которого власть была передана духовенству. Государство возглавил имам Хомейни.

Ранее Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вскоре «освободят Иран». Об этом глава государства рассказал, выступая в Калифорнии на мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
ТЕГИ:ПолитикаДжо БайденСШАИран
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