Президент Ирана отреагировал на заявление Байдена «освободить» Иран

«Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен», — цитирует его речь перед сторонниками исламской революции РИА Новости.

Исламская революция произошла в Иране 11 февраля 1979 года. А весной того же года состоялся референдум, в результате которого власть была передана духовенству. Государство возглавил имам Хомейни.

Ранее Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вскоре «освободят Иран». Об этом глава государства рассказал, выступая в Калифорнии на мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



