Госдеп: США обеспокоены «углублением альянса» РФ и Ирана
Власти США обеспокоены «углублением альянса» РФ и Ирана. Такое заявление сделал зампомощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито, передаёт ТАСС.
Гавито отметила, что доказательством углубления альянса являются недавние поставки России иранских беспилотников.
Ранее западные страны уже ввели санкции против Ирана, объяснив их тем, что «иранский режим предоставляет военную помощь российской неспровоцированной и неоправданной агрессии против Украины».
Кремль отрицает покупку иранских беспилотников. Иран также не признает, что поставляет России свои беспилотники.
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