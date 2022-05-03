Президент Хорватии пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что перспектива присоединения Швеции и Финляндии к НАТО является «опасным шарлатанством», сообщает РИА Новости.

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По его словам, на саммите НАТО он готов наложить вето на приглашение Стокгольма и Хельсинки в Североатлантический альянс.

Он также потребовал, чтобы хорватский парламент не ратифицировал вступление скандинавских стран в организацию, пока не разрешатся проблемы на Балканах.

Ранее Миланович заявил, что он против членства Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, оно «должно быть отложено до разрешения вопросов на Балканах».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ШвецияФинляндияХорватияНАТО
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