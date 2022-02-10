Президент Гвинеи-Бисау заявил, что за попыткой госпереворота стоят наркоторговцы
Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что за попыткой государственного переворота на прошлой неделе стоят наркоторговцы. Об этом сообщает Reuters.
По словам Эмбало, несколько человек, участвовавших в захвате власти, ранее были арестованы властями США за незаконный оборот наркотиков.
Президент также заявил, что среди причастных были те же люди, которые убили бывшего президента Жуана Бернарду Виейру в 2009 году. По словам Эмбало, в переворот также были вовлечены повстанцы из сенегальского региона Казаманс.
Гвинея-Бисау пережила около 10 успешных и неудачных переворотов с момента обретения независимости от Португалии в 1974 году. Нестабильности способствовало то, что страна является крупным транзитным пунктом для латиноамериканского кокаина, направляющегося в Европу, отмечает агентство.
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