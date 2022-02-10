Президент Гвинеи-Бисау заявил, что за попыткой госпереворота стоят наркоторговцы

По словам Эмбало, несколько человек, участвовавших в захвате власти, ранее были арестованы властями США за незаконный оборот наркотиков.

Президент также заявил, что среди причастных были те же люди, которые убили бывшего президента Жуана Бернарду Виейру в 2009 году. По словам Эмбало, в переворот также были вовлечены повстанцы из сенегальского региона Казаманс.

Гвинея-Бисау пережила около 10 успешных и неудачных переворотов с момента обретения независимости от Португалии в 1974 году. Нестабильности способствовало то, что страна является крупным транзитным пунктом для латиноамериканского кокаина, направляющегося в Европу, отмечает агентство.

