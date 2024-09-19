Басманный суд арестовал еще пять фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries

Басманный суд Москвы арестовал еще пятерых обвиняемых по делу о стрельбе у офиса Wildberries, сообщила РИА Новости пресс-служба суда.

Согласно решению суда, мера пресечения в виде заключения под стражу была применена к следующим фигурантам: Сайфулаеву А.А., Коноплеву И.С., Нурматову М.Х., Канаеву Р.М., и Ефремову А.В. Все они останутся под стражей до 18 ноября 2024 года. Ранее арест был применен к первому фигуранту дела.

Обвинения по делу о стрельбе у офиса Wildberries предъявлены 33 задержанным

18 сентября у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» произошла стрельба, в результате которой погибли два охранника, семь человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК).

В компании Wildberries утверждают, что стрельбу устроили охранники, сопровождавшие сооснователя Владислава Бакальчука. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук назвала случившееся попыткой рейдерского захвата, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестСудПострадавшиеСтрельба

Горячие новости

Все новости

партнеры