Басманный суд арестовал еще пять фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries

Басманный суд Москвы арестовал еще пятерых обвиняемых по делу о стрельбе у офиса Wildberries, сообщила РИА Новости пресс-служба суда.

Согласно решению суда, мера пресечения в виде заключения под стражу была применена к следующим фигурантам: Сайфулаеву А.А., Коноплеву И.С., Нурматову М.Х., Канаеву Р.М., и Ефремову А.В. Все они останутся под стражей до 18 ноября 2024 года. Ранее арест был применен к первому фигуранту дела.