Матвиенко рассказала анекдот про пейджеры на фоне событий в Ливане

На Евразийском женском форуме председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вспомнила анекдот в контексте актуальных событий в Ливане, где в последние два дня происходят взрывы средств связи, включая пейджеры и рации. Матвиенко обсуждала влияние гаджетов на детей с главредом медиагруппы «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян. В своем выступлении Симоньян отметила, что гаджеты часто транслируют шокирующую информацию.

«На секунду отвлеку. В интернете увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер...», — сказала Матвиенко. После этого в зале раздался смех.