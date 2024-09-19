Матвиенко рассказала анекдот про пейджеры на фоне событий в Ливане

На Евразийском женском форуме председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вспомнила анекдот в контексте актуальных событий в Ливане, где в последние два дня происходят взрывы средств связи, включая пейджеры и рации. Матвиенко обсуждала влияние гаджетов на детей с главредом медиагруппы «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян. В своем выступлении Симоньян отметила, что гаджеты часто транслируют шокирующую информацию.

«На секунду отвлеку. В интернете увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер...», — сказала Матвиенко. После этого в зале раздался смех.

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Симоньян в ответ пошутила, что жена сначала хотела подарить одеколон, но после чтения новостей решила выбрать пейджер.

Атаки на Ливан, в результате которых взрывались пейджеры и другие средства связи, произошли 17 и 18 сентября. В результате этих инцидентов погибли более 30 человек, еще около четырех тысяч получили травмы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЛиванВалентина Матвиенко

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