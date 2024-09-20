Суд изменил приговор Мартыновой по делу о покушении на дочь

По решению апелляционной инстанции 39-летней россиянке изменили наказание в виде 9 лет заключения на восьмилетний условный срок с испытательным сроком четыре года. Суд принял во внимание, что женщина всё это время воспитывала дочь, которая просит не разлучать её с матерью.

По версии следствия, в 2007 году в Новгороде она умышленно столкнула с лестницы свою двухлетнюю дочь. Ребенок сломал челюсть и получил травму головы. Одиннадцатилетний мальчик, выступая на суде свидетелем, сообщил, что женщина толкнула дочь умышленно.

