Армия Израиля атаковала пусковые установки «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по нескольким десяткам пусковых установок «Хезболлы», подготовленных для запуска ракет в сторону Израиля.
В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что были поражены около 30 пусковых установок и объекты террористической инфраструктуры, в которых находилось примерно 150 ракетных установок. Также удары были направлены на оружейные склады «Хезболлы» в южных районах Ливана.
Удары израильской авиации совпали по времени с речью лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, который прокомментировал недавние взрывы пейджеров в Ливане.
Насралла заявил, что действия Израиля, включая взрывы в Ливане, нарушили все «красные линии» и фактически объявили войну, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru