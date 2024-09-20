Ученые: COVID-19 распространился с рынка в Ухане

Распространение коронавируса началось с рынка Хуанань в китайском Ухане, сообщает журнал Cell со ссылкой на исследование ученых из США, Британии, Франции и других стран.

Байден распорядился рассекретить данные разведки о происхождении COVID-19

Осенью 2019 года несколько продавцов незаконно продавали живых животных, таких как енотовидные собаки, циветты, бамбуковые крысы, малайских дикобразов, амурских ежей и азиатских барсуков. Следы COVID-19 были обнаружены на клетках, где держали животных, тележках для их перевозки, в канализационных стоках и т.д.

Ученые говорят о двух гипотетических вариантах распространения вируса: от животных или же наоборот, люди занесли его на рынок.

Ранее стало известно, что в Китае выявили коронавирус за две недели до передачи информации ВОЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЗдоровьеЗаболеванияКитайКоронавирус

Горячие новости

Все новости

партнеры