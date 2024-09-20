Ученые: COVID-19 распространился с рынка в Ухане
Распространение коронавируса началось с рынка Хуанань в китайском Ухане, сообщает журнал Cell со ссылкой на исследование ученых из США, Британии, Франции и других стран.
Осенью 2019 года несколько продавцов незаконно продавали живых животных, таких как енотовидные собаки, циветты, бамбуковые крысы, малайских дикобразов, амурских ежей и азиатских барсуков. Следы COVID-19 были обнаружены на клетках, где держали животных, тележках для их перевозки, в канализационных стоках и т.д.
Ученые говорят о двух гипотетических вариантах распространения вируса: от животных или же наоборот, люди занесли его на рынок.
Ранее стало известно, что в Китае выявили коронавирус за две недели до передачи информации ВОЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru