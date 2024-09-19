Обвинения по делу о стрельбе у офиса Wildberries предъявлены 33 задержанным

По делу о стрельбе у офиса Wildberries предъявлены обвинения 33 задержанным, включая совладельца Владислава Бакальчука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

18 сентября у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» произошла стрельба, в результате которой погибли два охранника, семь человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК).