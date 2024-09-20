Нидерланды могут отправить украинских уклонистов домой

Он пообещал рассмотреть способы, которые смогут побудить украинских призывников вернуться на родину. Премьер-министр отметил необходимость быть «чрезвычайно осторожным» в случае такого принуждения.

По состоянию на ноябрь 2023 года в стране проживали около 19 тысяч мужчин с Украины призывного возраста.

Ранее Украина одобрила призыв Польши не платить пособия беженцам для их мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

