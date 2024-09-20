Нидерланды могут отправить украинских уклонистов домой
Нидерланды рассмотрят возможность отправки домой украинских мужчин призывного возраста, сообщает De Volkskrant со ссылкой на главу правительства Дика Схофа.
Он пообещал рассмотреть способы, которые смогут побудить украинских призывников вернуться на родину. Премьер-министр отметил необходимость быть «чрезвычайно осторожным» в случае такого принуждения.
По состоянию на ноябрь 2023 года в стране проживали около 19 тысяч мужчин с Украины призывного возраста.
Ранее Украина одобрила призыв Польши не платить пособия беженцам для их мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru