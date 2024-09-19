В библиотеке Лейпцига нашли ранее неизвестное музыкальное произведение Моцарта

Предполагается, что найденная рукопись представляет собой копию, созданную около 1780 года, и, возможно, не была написана самим Моцартом.

Ожидается, что произведение, созданное композитором в середине или конце 1760-х годов, будет впервые исполнено в следующую субботу в опере Лейпцига, передает «Радиоточка НСН».