В библиотеке Лейпцига нашли ранее неизвестное музыкальное произведение Моцарта
В немецком Лейпциге обнаружили ранее неизвестное музыкальное произведение Вольфганга Амадея Моцарта, сообщило городское управление библиотек.
Двенадцатиминутное произведение под названием «Serenate ex C» было найдено в музыкальной библиотеке города и идентифицировано как работа Моцарта. Это произведение является частью собрания Карла Фердинанда Беккера.
Предполагается, что найденная рукопись представляет собой копию, созданную около 1780 года, и, возможно, не была написана самим Моцартом.
Ожидается, что произведение, созданное композитором в середине или конце 1760-х годов, будет впервые исполнено в следующую субботу в опере Лейпцига, передает «Радиоточка НСН».
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