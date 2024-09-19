В библиотеке Лейпцига нашли ранее неизвестное музыкальное произведение Моцарта

В немецком Лейпциге обнаружили ранее неизвестное музыкальное произведение Вольфганга Амадея Моцарта, сообщило городское управление библиотек.

Двенадцатиминутное произведение под названием «Serenate ex C» было найдено в музыкальной библиотеке города и идентифицировано как работа Моцарта. Это произведение является частью собрания Карла Фердинанда Беккера.

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Предполагается, что найденная рукопись представляет собой копию, созданную около 1780 года, и, возможно, не была написана самим Моцартом.

Ожидается, что произведение, созданное композитором в середине или конце 1760-х годов, будет впервые исполнено в следующую субботу в опере Лейпцига, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/macstre
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