Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос введения виз для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отмена виз для грузинских граждан со стороны России вызовет определённое напряжение между политическими партиями страны, сообщает ТАСС.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

По её словам, это решение Москвы также вызовет «очень большую реакцию со стороны общества», которое понимает, что подобные шаги Россия предпринимает «исходя из своих интересов».

Он призвала созвать заседание Совета безопасности с целью рассмотреть вопрос введения виз для граждан РФ.

«Сейчас уже точно настало время... рассмотреть введение трёхмесячных виз для российских граждан, которые необходимы исходя из наших внутренних вызовов», - подчеркнула президент.

Ранее Зурабишвили заявила, что считает решение российских властей упразднить визовый режим для грузинских граждан провокацией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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