Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, новые правила вступят в силу с 15 мая. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Установить, что ... граждане Грузии осуществляют въезд ... и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность», — говорится в указе.

Въезд в РФ возможен по грузинскому, дипломатическому, служебному паспортам, книжке моряка, проездному документу для возвращения в республику.

Новые правила не действуют для граждан, которые въезжают в Россию для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Визовый РежимГрузияВладимир Путин

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