Президент Грузии подвергла критике власти из-за открытия прямого авиасообщения с Россией
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили в ходе выступления на праздновании Дня независимости в Тбилиси подвергла критике власти страны за возобновление прямого авиасообщения с Россией и поставила вопрос об ограничениях против граждан России, посетивших страну. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По мнению президента Грузии, страна должна управляться правилами и законами, обязательными для всех. Зурабишвили выразила недоумение по поводу отказа вводить какие-либо меры и правовые регуляции в отношении находящихся на территории Грузии граждан России и их деятельности.
Также она заявила, что не понимает, почему Грузия все больше отдаляется от Европы, а грузинские власти позволяют себе все больше критики в отношении западных партнеров, при этом сближаясь с Россией. Зурабишвили предположила, что достоинство Грузии продано за 200 или 300 миллионов.
Ранее грузинский авиаперевозчик Georgian Airways объявил Зурабишвили персоной нон-грата. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru