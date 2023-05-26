Президент Грузии подвергла критике власти из-за открытия прямого авиасообщения с Россией

По мнению президента Грузии, страна должна управляться правилами и законами, обязательными для всех. Зурабишвили выразила недоумение по поводу отказа вводить какие-либо меры и правовые регуляции в отношении находящихся на территории Грузии граждан России и их деятельности.

Также она заявила, что не понимает, почему Грузия все больше отдаляется от Европы, а грузинские власти позволяют себе все больше критики в отношении западных партнеров, при этом сближаясь с Россией. Зурабишвили предположила, что достоинство Грузии продано за 200 или 300 миллионов.

Ранее грузинский авиаперевозчик Georgian Airways объявил Зурабишвили персоной нон-грата. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

