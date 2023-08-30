Президент Габона Али Бонго Ондимба призвал «поднять шумиху» по всему миру

Президент Габона Али Бонго Ондимба призвал «своих друзей» по всему миру поднять шумиху после заявления военных о захвате власти.

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В видеообращении, которое опубликовано в соцсетях местных журналистов, он подтвердил, что находится в своей резиденции, указав, что не с курсе того, что происходит.

«Я хочу отправить послание всем друзьям, которые у нас есть по всему миру, чтобы попросить их поднять шумиху из-за людей, которые арестовали меня и мою семью», - сообщил президент.

Ранее Али Бонго Ондимба набрал 64,2% голосов на выборах и был переизбран на третий президентский срок, однако это не устроило военных Габона, которые заявили об отмене итогов состоявшегося голосования.

Позже президента Габона они отправили под домашний арест, также был задержан его сын, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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