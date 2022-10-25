Президент ФРГ прибыл на Украину впервые с начала спецоперации
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев. Об этом сообщает ZDF.
По данным телеканала, глава государства приехал в украинскую столицу поездом. Визит Штайнмайера на Украину стал первым с начала российской спецоперации.
Ожидается, что президент ФРГ проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет «Свободная пресса».
Штайнмайер собирался приехать с визитом в Киев еще весной, однако украинские власти отменили приглашение, напоминает Газета.ру. Позже президент ФРГ запланировал поездку на 20 октября, однако отменил ее из соображений безопасности.
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