Президент ФРГ прибыл на Украину впервые с начала спецоперации

По данным телеканала, глава государства приехал в украинскую столицу поездом. Визит Штайнмайера на Украину стал первым с начала российской спецоперации.

Ожидается, что президент ФРГ проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет «Свободная пресса».

Штайнмайер собирался приехать с визитом в Киев еще весной, однако украинские власти отменили приглашение, напоминает Газета.ру. Позже президент ФРГ запланировал поездку на 20 октября, однако отменил ее из соображений безопасности.

