Президент ФРГ отменил визит в Киев по соображениям безопасности

Президент ФРГ Штайнмайер отменил свой визит в украинский Киев по соображениям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Его поездка была запланирована на 20 октября. По информации немецкой газеты Bild, визит Штайнмайера планировался в течение нескольких недель.

В Киеве решение президента вызвало недовольство, пишет газета.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. Многие западные лидеры приезжают в Киев для выражения своей поддержки.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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