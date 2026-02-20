В Кишиневе умер ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир
В Кишиневе на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир. Об этом сообщил глава молдавского координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович.
По его словам, ушел из жизни рядовой 1321-го стрелкового Брестского полка 415-й стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта. Петрович отметил, что Кушнир встал «в строй Бессмертного полка».
Сергей Кушнир родился в селе Покровка Фалештского района. Весной 1944 года, после освобождения Молдавии, его призвали в Красную армию. Он прошел с боями от родных мест до Эльбы и участвовал во встрече с союзными войсками.
За участие в освобождении европейских стран от нацизма ветеран был награжден орденом Славы 3-й степени. Позднее за боевые и трудовые заслуги ему присвоили высшую государственную награду Молдавии — Орден Республики. В июле 2025 года, в возрасте 99 лет, он получил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Согласно завещанию, похороны пройдут в его родном городе Фалешты, передает «Радиоточка НСН».
