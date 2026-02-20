В Кишиневе умер ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир

В Кишиневе на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир. Об этом сообщил глава молдавского координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович.

По его словам, ушел из жизни рядовой 1321-го стрелкового Брестского полка 415-й стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта. Петрович отметил, что Кушнир встал «в строй Бессмертного полка».